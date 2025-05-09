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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kafilesi Trabzon'da! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kafilesi Trabzon'da!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:59
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        Galatasaray kafilesi Trabzon'da!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takım polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

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