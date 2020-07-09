Grubu galibiyet elde edemeden bitiren sarı-kırmızılı takım, 16. kez yer aldığı "Devler Ligi"nde en kötü ikinci performansını tekrarladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda 1 puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı.