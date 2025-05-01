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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma

        Yeni sezonda Devler Ligi ayarında bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ı zor günler bekliyor. Son iki transfer dönemini düşük isabetle geçiren sarı-kırmızılıları zor kararlar bekliyor

        Giriş: 01.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:33
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        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
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        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’da yöneticileri zorlu bir süreç bekliyor.

        Şampiyonlar Ligi ayarında kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar eldeki bazı oyuncularla da yollarını ayırmak durumunda.

        Özellikle satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderilen ve kiralık olarak transfer edilen oyuncular Cimbom’u epeyi zorlayacak.

        Aston Villa ve Atalanta’dan sonra Fiorentina’da da tutunamayan Zaniolo’nun 15,5 milyon Euro’luk maddesinin devreye girme imkanı kalmadı.

        İtalyan ekibi bu bedeli aşağı çekmeyi planlarken Zaniolo ise Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor.

        Zaniolo gibi Derrick Köhn’ün de Galatasaray’a dönme ihtimali son derece yüksek.

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        Werder Bremen, Alman futbolcunun 5,1 milyon Euro’luk satın alma maddesini şu an için kullanmaya sıcak bakmıyor.

        Köhn’ün maaşıyla birlikte 5,1 milyon Euro’luk bonservis bedeli harcamasını pahalı bulan Alman ekibi bu meblağı aşağı çekmek istiyor.

        İki oyuncudan 20 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli bekleyen sarı-kırmızılıların yaz için ödemesi gereken meblağ ise 15 milyon Euro…

        Ismail Jakobs’u mecburi satın alma maddesiyle kiralayan sarı-kırmızılılar yazın Monaco’ya 8 milyon Euro daha ödeme yapacak.

        Lens’tan kiralanan Frankowski için yapılan anlaşmada da şarta bağlı satın alma maddesi yer alıyor.

        Polonyalı futbolcu her ne kadar Galatasaray’ı tatmin eden bir performans sergilemese de sarı-kırmızılılar 7 milyon Euro da Frankowski için ödeyecek.

        Devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta da gelecek planları arasında yer almıyor.

        Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.

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        Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta’yı yazın göndermeyi düşünüyor.

        12 Haziran 2003 doğumlu olan Elias Jelert’in geleceği ise henüz belirsiz.

        Danimarkalı futbolcu TFF’nin yeni açıkladığı yabancı kuralına uyan tek futbolcu durumunda…

        Championship’ten devre arasında da teklif alan Jelert 1 Ocak 2003 doğum kriterini karşılaması nedeniyle kadroda kalabilir.

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