Kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Nicolo Zaniolo yerde kaldı. Zaniolo, düşmesine karşın tekrar ayağa kalkarak golü atmaya çalıştı ancak top auta gitti. Pozisyonun ardından Zaniolo, penaltı beklentisiyle hakeme baktı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Autu gösteren Volkan Bayarslan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Hakan Ceylan, yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından oyunun devam etmesini önerdi.