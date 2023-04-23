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Galatasaray'ın Zaniolo ile penaltı beklediği pozisyon!

Galatasaray, Karagümrük karşılaşmasının 24. dakikasında Nicolo Zaniolo'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Giriş: 23.04.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın Zaniolo ile penaltı beklediği pozisyon! - Spor haberleri
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Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük maçının 24. dakikasında penaltı bekledi.

Kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Nicolo Zaniolo yerde kaldı. Zaniolo, düşmesine karşın tekrar ayağa kalkarak golü atmaya çalıştı ancak top auta gitti. Pozisyonun ardından Zaniolo, penaltı beklentisiyle hakeme baktı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Autu gösteren Volkan Bayarslan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Hakan Ceylan, yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından oyunun devam etmesini önerdi.

Galatasaraylı futbolcular ve tribünler, devam kararının ardından tepki gösterdi.

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