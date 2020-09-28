Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeni sezonda takımda yer alamayan Muslera, annesini kaybetti.

Uruguaylı file bekçisinin birkaç gün önce annesi Norma'nın yanına gitmek için teknik direktör Fatih Terim'den izin aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.