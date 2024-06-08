Galatasaray'ın transferini Jose Mourinho açıkladı!

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Portekiz ile Hırvatistan dostluk maçında karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da canlı yayına katıldı.

Portekizli çalıştırıcı hem Portekiz'in hem de Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Portekizli gazeteciler, Benfica ile olan sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağını sordu. Jose Mourinho'nun yanıtı ise "Harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a daha yakın diye duydum" oldu.

Portekizli teknik direktör, RTP3'e yaptığı açıklamada "Şampiyon olmak ve Avrupa'da ilginç bir şeyler yapmak istiyorsak, ister Şampiyonlar Ligi'nde ister Avrupa Ligi'nde olsun, bir şeylere (takviyelere) ihtiyacımız var. Üstelik teknik direktör benimle aynı dili konuşuyor... Rafa mı? Harika bir oyuncu ama bana Galatasaray'dan çok uzakta olmadığını söylediler” ifadelerini kullandı.