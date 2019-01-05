Çin'den al haberi

Çin basını, Galatasaray'ın Alan transferini duyurdu! sports.sina.com.cn sitesi, “Alan Galatasaray’a katılacağı için Evergrande forvet arayışlarını sürdürüyor. Barcelona’dan Malcom için görüşmeler sürüyor” şeklinde bir haber yaptı. Böylece 29 yaşındaki golcünün transferi bir anlamda duyurulmuş oldu.