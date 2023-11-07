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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu! - Edirne haberleri

        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 4 kişilik ailenin evlerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 26 yaşındaki Berk Erdoğan, 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık eşi C.E. ise beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:08
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        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, 29 Mart 2022 sabahı kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı.

        KAPININ GİRİŞİNDE ÖLÜ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

        EVİN İÇİNDE 3 CENAZE DAHA

        Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

        6 MERMİ İLE VURULMUŞTU

        Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş edildiği, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de darp edilip, başından tek el ateş edilerek öldürüldüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'in de sırtından 2 mermiyle vurulduğu saptandı.

        POLİS, YÜZÜNDEKİ YARA İZLERİNDEN ŞÜPHE DUYDU

        Olayın ardından, Elmalı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan (26), motosikletle Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi.

        EVİNDE 1000 MERMİ VE KANLI ELBİSELER BULUNDU

        İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan Erdoğan, olay günü Çorlu´da bulunduğunu ve olaydan haberinin olmadığını iddia etti. Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu. Erdoğan'ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

        BAZ İSTASYONU KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

        Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi, ev ve bahçede de ayakkabı izleri saptandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        ALTINLARI ALMAK İÇİN EVE GİRDİĞİ İDDİASI

        Berk Erdoğan hakkında Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan, cinayetlerin işlenme nedeninin ise öldürülen Anıl Güner'in, çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" diye konuştuğu, Berk Erdoğan'ın da bu para ve altınları almak için eve gittiği iddia edildi.

        EVDEN GELEN SİLAH SESLERİ NEDENİYLE OLAY YERİNE GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Edirne 1'inci Ağı Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Berk Erdoğan, jandarma nezaretinde getirildi. Yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eşi Cansu E. ile öldürülen ailenin yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada davacı ailenin avukatları, Berk Erdoğan'ın sanıkları öldürdüğüne dair kanıtların dosyada olduğunu belirtip, ceza almasını talep etti.

        CİNAYET İDDİALARINI REDDETTİ

        Berk Erdoğan ise son savunmasında, üzerine atılı suçları işlemediğini iddia etti. Olayın yaşandığı evde yağma da yapmadığını söyleyen Erdoğan, evden gelen silah sesleri üzerine kontrol amaçlı gittiğini öne sürdü. Anıl Güner'le bu sırada evin girişinde karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, cinayetleri kendisinin işlediğini sandığı Güner'le bu nedenle kapıda boğuştuklarını anlattı. Cinayetleri kendisinin işlemediğini belirten Erdoğan, arbedenin ardından yara almamak için bölgeden kaçtığını kaydetti. Erdoğan'ın avukatı da davada her şeyin varsayımdan ibaret olduğunu söyleyip, yeterli delil olmadığını ifade etti.

        4 KEZ MÜEBBET HAPİS KARARI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Berk Erdoğan'a; Anıl Güner, Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ve dede Mehmet Güner'i öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez müebbet hapis cezası verdi. Yağma suçundan beraat eden Erdoğan'ın eşi C.E. de delilleri yok etme ve yardım suçundan beraat etti.

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