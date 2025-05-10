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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray'ın Trabzonspor maçında 2 değişiklik! - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray'ın Trabzonspor maçında 2 değişiklik!

        Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibi ile 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:06 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:06
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        Galatasaray'da 2 değişiklik!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibi ile 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirdi.

        Teknik direktör Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

        Tekke, Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen kaptan Uğurcan Çakır'a görev verdi. Bordo-mavili takımın genç çalıştırıcı Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesinde oturturken Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de oynattı.

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        Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Malheiro ve Enis Destan 11'i ile sahaya çıktı.

        Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin Türkmen ve Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

        GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

        Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

        Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

        Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

        KAPALI GİŞE

        İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

        Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

        Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

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        Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

        Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

        Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

        Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk’e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.

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