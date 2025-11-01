Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı 6 maçlık serisi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da 2-1'lik skorla yenilen sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha sonra oynadığı 5'i Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçı kazanmıştı.

Bu maçla birlikte Galatasaray'ın, Trabzonspor'a karşı galibiyet serisini de bitti.

