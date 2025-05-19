Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Avrupa basını, sarı-kırmızılıların zaferini manşetlerine taşıdı.
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu resmen ilan etti.
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Avrupa basını ise, sarı-kırmızılı ekibin bu zaferini manşetlere taşıdı.
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Kicker:
Galatasaray erken şampiyon oldu: Egemen Aslanlar'a beşinci yıldız
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Marca:
Morata'lı Galatasaray lig şampiyonluğunu kazandı, Mourinho'lu Fenerbahçe boş kaldı
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A Bola:
Galatasaray Türkiye Şampiyonu oldu ve kalecisi gol attı
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L'Equipe:
Galatasaray, Kayserispor'u yenerek Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı
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Bild:
Galatasaray, Şampiyonluk partisini kutluyor
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O Jogo:
Galatasaray, 21. yüzyılda ilke kez üç kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu
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ESPN:
Galatasaray'ın kalecisi penaltı atarak lig şampiyonluğunu garantiledi
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