İskoçya'nın Glasgow kentinde 1872 yılında kurulan Rangers, maçlarını 50 bin 987 kişilik Ibrox Stadı'nda oynuyor.
İskoçya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Rangers, son yıllarda daha çok yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme geldi. Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2. sırada bitirdiği 2011-2012 sezonunun ardından 4. Lig'e düşürülen Rangers, 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership'e yükseldi.
2018 yılında teknik direktör Steven Gerrard'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Glasgow ekibi, son iki sezonu Celtic'in arkasında 2. sırada tamamladı. Bu sezon şampiyonluğun güçlü bir adayı olan Rangers, ligde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
9 hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayan ve maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Rangers, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
İSKOÇYA'DA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM
Premiership'te 54 kez kupa kaldıran Glasgow ekibi, İskoçya'da en fazla şampiyon olan kulüp konumunda yer alıyor. İlk şampiyonluğunu 1892-1893 sezonunda yaşayan mavi-beyazlı takım, son şampiyonluğunu ise 2010-2011 sezonunda elde etti. İskoçya Kupası'nı 33 kez müzesine götüren Rangers, Lig Kupası'nda da 27 kez zafere ulaştı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 9 GOL ATTI
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Rangers, Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps'i deplasmanda 5-0 mağlup etti. 3. eleme turunda ise Hollanda'da konuk olduğu Willem II'yi 4-0 yenen İskoç temsilcisi, play-off turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar daha önce Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda Rangers ile eşleşmişti.
D Grubu maçında Ali Sami Yen Stadı'nda ağırladığı Rangers'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, İskoçya deplasmanından ise 0-0 beraberlikle dönmüştü.
TANIDIK FUTBOLCULAR VAR
İskoç kulübünün kadrosunda tanıdık isimler de yer alıyor. Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Ransgers'ta forma giyiyor. Rangers, geçen sezonun devre arasında Belçika'nın Genk takımından kiraladığı Ianis'in sezon sonunda bonservisini almıştı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 11 maçta oynadı ve bir gol kaydetti.
Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan 38 yaşındaki Allan McGregor da Rangers'ın kadrosunda bulunuyor.
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