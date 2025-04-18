Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü!
Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray, 42. dakikada penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.
Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.