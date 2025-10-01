Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkası!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool'u sahasında 1-0'la geçen Galatasaray, İngiliz devini mağlup etmek için olağanüstü bir hazırlık sürecinden geçti. İşte dev zaferin perde arkasında yaşananlar...
- 1
Alanyaspor karşısında oynanan kötü oyunun ardından hafta boyunca Kemerburgaz’da olağanüstü bir hazırlık süreci yaşandı.
- 2
Başkan Dursun Aydın Özbek, Cumartesi’den Pazartesi’ye kadar tesiste adeta kamp kurarak Okan Buruk ve oyuncularına destek çıktı, moral verdi. Takımın motivasyonunu yükseltmek için oyuncu ailelerine özel yemekler düzenlendi; son antrenmana kadar başkan süreci yakından takip etti.
- 3
Teknik ekip rakibin sağ beki ve sağ stoper hattını en zayıf nokta olarak belirledi. Yapılan özel analizler ve antrenman çalışmaları neticesinde Galatasaray penaltıyı da bu bölgeden kazandı. Ayrıca Okan Buruk’un analiz ekibi Liverpool’un son 3 maçını tribünden izleyerek raporladı. İlkay Gündoğan’ın görüşleri de plana dahil edildi.
-
- 4
Formsuz Sara, Sane ve sakatlıktan dönen Eren Elmalı kulübede kaldı. Fiziksel olarak tam hazır olmayan Icardi de yedek soyundu. Sahaya çıkan tüm oyuncular kendi orijinal mevkilerinde oynadı; devşirme tercih yapılmadı. Davinson Sanchez sağ stoperde, Abdülkerim Bardakcı ise sol stoperde kariyerlerinin en iyi maçlarından birini oynadı.
- 5
Futbol zekasıyla oyunu yönlendiren İlkay bir yana, sahadaki diğer tüm oyuncular fiziksel olarak büyük bir mücadele ortaya koydu. Bekler Jakobs ve Singo, performanslarıyla tartışmasız ilk 11 oyuncusu olduklarını kanıtladı. Uğurcan Çakır ise kritik kurtarışlarıyla hem güven verdi hem de Alanyaspor maçındaki eleştirileri unutturdu.
- 6
90 dakika boyunca susmadan takımlarına destek veren Galatasaray taraftarı, Anfield’ın ünlü atmosferini İstanbul’da gölgede bıraktı.
-
- 7