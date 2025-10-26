Habertürk
        Galatasaray'ın ligde bileği bükülmüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın ligde bileği bükülmüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın, ligdeki yenilmezlik serisi 18 maça çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 19:11 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:11
        Galatasaray, Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Aslan daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

        Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Aslan geriden gelip kazandı!
        Haberi Görüntüle
        Habertürk Anasayfa