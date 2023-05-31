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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu önemli başarıya sezon öncesinde yaşanan büyük değişimle ulaştı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2021-2022 sezonunda hem idari hem de sportif olarak camianın beklentilerinin uzağında kalan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sezon sonunda bütün kademelerde değişime gidildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına, daha önce de bu koltukta oturan Dursun Özbek seçilirken, teknik direktörlük görevine de Galatasaray forması altında büyük başarılar kazanan Okan Buruk getirildi.

Takım kadrosunda da revizyona giden sarı-kırmızılılar sezon öncesinde Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Mathias Ross, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe'yi transfer etti.

HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Çağatay Çelik sarı-kırmızılıların ligin dibinden zirveye yürüyüşünü ve nefes kesen sezonun kırılma noktalarını değerlendirdi.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik