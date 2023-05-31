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Galatasaray'ın dipten zirveye yürüyüşü: 23. kez şampiyon!

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligi üç yıl aradan sonra zirvede tamamlayan Galatasaray 23. şampiyonluğunu elde etti. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdikten sonra Dursun Özbek yönetimiyle ayağa kalkan Cimbom, Okan Buruk'un önderliğinde yıldızlarla dolu kadrosuyla unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı. HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Çağatay Çelik sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ve sezonun kırılma noktalarını değerlendirdi

Giriş: 31.05.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın dipten zirveye yürüyüşü: 23. kez şampiyon! - Galatasaray Haberleri
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu önemli başarıya sezon öncesinde yaşanan büyük değişimle ulaştı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2021-2022 sezonunda hem idari hem de sportif olarak camianın beklentilerinin uzağında kalan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray'da sezon sonunda bütün kademelerde değişime gidildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına, daha önce de bu koltukta oturan Dursun Özbek seçilirken, teknik direktörlük görevine de Galatasaray forması altında büyük başarılar kazanan Okan Buruk getirildi.

Takım kadrosunda da revizyona giden sarı-kırmızılılar sezon öncesinde Mauro Icardi, Milot Rashica, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Leo Dubois, Juan Mata, Fredrik Midtsjö, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Yusuf Demir, Mathias Ross, devre arasında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Samuel Adekugbe'yi transfer etti.

HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Çağatay Çelik sarı-kırmızılıların ligin dibinden zirveye yürüyüşünü ve nefes kesen sezonun kırılma noktalarını değerlendirdi.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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