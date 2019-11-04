Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray Futbol Takımı, son 10 maçta kazanamayarak "dalya" sevincini yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 282 maçın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi gördü. Avrupa'da son 10 müsabakada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 100. galibiyete de ulaşamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Galatasaray, son olarak İspanya'nın Real Madrid takımına yenilerek, Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısında "dalya" diyemedi.

İLK RAKİP REAL MADRİD

Galatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Uluslararası arenada çıktığı son 10 mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında son 10 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: