Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de 15. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi.

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Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle: 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1