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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de 15. randevuda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Beşiktaş, Aslantepe'de 15. randevuda!

        Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:43
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        Aslantepe'de 15. randevu!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

        İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi.

        Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

        RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

        26.02.2012

        Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

        06.05.2012

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

        27.01.2013

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

        22.02.2014

        Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

        24.05.2015

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

        08.05.2016

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

        27.02.2017

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

        29.04.2018

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

        05.05.2019

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

        15.03.2020

        Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

        08.05.2021

        Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

        14.03.2022

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

        05.11.2022

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

        21.10.2023

        Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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