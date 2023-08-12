Galatasaray ile Aston Villa arasında Zaniolo pazarlığı
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Nicolo Zaniolo pazarlığında dün önemli gelişmeler yaşandı... İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu 20 milyon euro ve 7 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu
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Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo için Aston Villa, Galatasaray'a teklifini sundu.
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Juventus ve diğer birçok kulübün radarında bulunan İtalyan yıldız için 3 milyon euro kiralama bedeli önerildi.
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Sunulan teklifte 20 milyon euroluk satın alma opsiyonun yanı sıra 7 milyon euroluk da bonus maddesi yer aldı.
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Aston Villa, Galatasaray’ın vereceği cevabı beklerken teknik direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler söyledi.
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İspanyol çalıştırıcı, “Zaniolo bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Sahip olduğu niteliklerle takımımıza çok yardımcı olabilir” diye konuştu.
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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son iki ön eleme maçında kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, bugünkü Kayserispor mücadelesinde de kadroya yazılmadı.
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Başarılı oyuncuya İtalyan ekiplerinden Juventus'un da ilgisi sürüyor. Zaniolo, daha önce verdiği röportajda hayalinin Juventus'ta oynamak olduğunu dile getirmişti.
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