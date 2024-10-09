Galatasaray hücumda zirvede, savunmada yerlerde!
Milli maç arasına lider giren Galatasaray hücum istatistiklerinde zirvede yer alırken savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi!
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Süper Lig'in ilk sekiz haftasında yedi galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar milli maç arasına lider girdi.
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Attığı 23 gol ile kulüp tarihinin ilk yedi haftalar itibarıyla en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılılar ligin de en skorer takımı.
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Oynadığı sekiz maçta 3 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, maç başına isabetli şut, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma istatistiklerinde de ligin en iyi takımı.
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Geride kalan iki sezonda savunmada gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, işin savunma yönünde ise geçen sezonları arıyor.
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Sekiz maçta sekiz gol yiyen ve kalesini sadece iki müsabakada gole kapatabilen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çözümler için arayışlara devam ediyor.
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Galatasaray, kendi yarı sahasında rakiplerine en az pas imkanı tanıyan ekip olsa da da kalesine kolay şut çektiriyor.
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Sarı-kırmızılılar bu sezon maç başına kalesinde ortalama 4 isabetli şut gördü.
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Galatasaray aynı zamanda ikili mücadele kazanma yüzdesinde de sondan dördüncü.
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