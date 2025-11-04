Habertürk
        Galatasaray, Hollanda takımlarıyla 13. randevuda - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Hollanda takımlarıyla 13. randevuda

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olacak Galatasaray, Hollanda takımlarıyla 13. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:34
        Cimbom, Hollanda takımlarıyla 13. randevuda
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Ajax ile yapacağı maçla Hollanda ekiplerine karşı 13. mücadelesine çıkacak.

        Ajax ile ikinci kez karşılaşacak Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu.

        İlk olarak Hollanda takımlarından PSV ile 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

        Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez mücadele ettiği AZ Alkmaar'a karşı ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        AJAX İLE 2'NCİ RESMİ RANDEVU

        Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda Ajax'a ikinci kez rakip olacak.

        Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

        İki takım, daha önce 2 özel maçta da rakip oldu. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin 15 Ocak 2011'deki açılışı Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi ve iki takım 0-0 beraber kaldı. Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma ise 10 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı ve maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

        TÜRK TAKIMLARINA KARŞI AJAX

        Geride kalan karşılaşmalarda Ajax'ın Türk takımlarına üstünlüğü bulunuyor.

        Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.

        HOLLANDA'DA İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

        Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        Galatasaray'ın Avrupa'da Hollanda temsilcilerine karşı performansı şu şekilde:

        Tarih Organizasyon Maç Skor
        20.02.2025 Avrupa Ligi Galatasaray-AZ Alkmaar 2-2
        13.02.2025 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1
        30.01.2025 Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray 2-1
        28.11.2024 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1
        28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
        21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1
        31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0
        18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
        30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0
        19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1
        30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0
        16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0
