Galatasaray hangi yılda kuruldu, Galatasaray'ın tarihçesi nedir?

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GALATASARAY’IN TARİHÇESİ

Galatasaray’ın tarihçesi Türkiye’deki popüler spor kulüplerinden biri olması nedeniyle sıkça merak edilir. Türk Spor Tarihi’ndeki yerini Galatasaray Lisesi’nden alarak öncü alan kulübün eski adı Mektebi Sultani olan bu liseyle arasında yadsınmayacak bir bağ vardır. Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirme maksadıyla II. Beyazıt tarafından 1481'de kurulur. Adını ise kurulduğu bölgeden alır. Söz konusu okul, bu dönemde “Galata Sarayı” olarak bilinir.

Okulun modern konumuna ulaşması, 1 Eylül 1868 tarihine tekabül eder. Bu dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’dir. Okul, yeniden yapılandırılır ve ülkemizde gerçek anlamda ilk sportif çalışmaların başlaması da bu dönemle doğar. Okulda Beden Eğitimi dersi, jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından verilmeye başlanır. Bu atılım, Türk tarihi için bir devrim niteliğindedir. Curel, modern aletleri kullanarak çalıştırdığı öğrencilerin sportif becerilerinin gelişmesine katkıda bulunurken onlar için idman bayramı da düzenler. 1870’de Kağıthane’de düzenlenen bayramda başarı gösteren sporcuların madalya kazanması söz konusudur. Ayrıca etkinlik bitiminde öğrencilere “kuzulu pilav” ikramı da yapılır. Söz konusu etkinlik, sonraki yıllardaki bayram geleneklerini başlatır.

Curel’den sonra Signor Martinetti, M. Moiroux ve Stangali gibi yabancı hocalar görevi devralarak atletizm ve jimnastiğin yanı sıra farklı branşları da öne sürerler. Bunlar; kürek, yüzme ve aletli jimnastiktir. Söz konusu girişimler meyvesini çok geçmeden verir ve Türk Spor Tarihi’nde adından söz ettiren Binbaşı Mazhar Kazancı, Faik Üstünidman, Ahmet Robenson kardeşler ve Abdurrahman kardeşler gibi birçok isim ortaya çıkar. Bu insanlar, Galatasaray Lisesi’nde görev aldıkları yıllarda izcilik, hokey ve tenis gibi spor branşlarının eğitimini vererek yaygınlaşmasına katkıda bulunurlar.

Faik Üstünidman’ın katkılarıyla öğrencilerin futbolla tanışması sağlanır. Ancak oynanan futbol oyununun o dönemde bir kör dövüşünden farklı olmadığı fikri yaygındır. Kural tanımayan bir koşuşturma olarak görülen futbol, tüm bu görüşlere rağmen yaygınlaşır ve sevilir. 1091’de İstanbul’da yaşayan James Lafontaine ve Horace Armitage ise İngiliz ve Rum oyunculardan oluşan Kadıköy Futbol Kulübü'nü kurarlar. Sonrasında 1903’te İngilizler bir anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılarak İstanbul Futbol Birliği’ni oluştururlar. Bugünkü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yerinde olan "Union Club-İttihat Spor" sahasında düzenli olarak karşılaşmalar düzenlenir.

Yabancı ve azınlık takımların gerçekleştirdiği ilk futbol karşılaşmaları, Galatasaray Lisesi öğrencilerini çok üzdüğünden öğrenciler kendi takımlarını kurmaya karar verir. Artık öğrencilerin amacı, kendi futbol kulüplerini kurarak çok sevdikleri futbol ile yabancılarla boy ölçüşmek olur. GALATASARAY NE ZAMAN KURULDU? Bu noktada aklınızdan “Galatasaray ne zaman kuruldu?” sorusu geçiyor olabilir. Galatasaray Spor Kulübü, Türk tarihinin en eski ve başarı yakalamış spor kulüpleri arasındadır. Bu nedenle de kuruluş tarihi çok fazla merak edilir. Söz konusu spor kulübü, İstanbul’da 1905 yılında kurulmuştur. Takımın kurucuları ise Galatasaray Lisesi öğrencileridir.

1905’te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan futbol kulübünün ilk başkanı da Ali Sami Yen’dir. Galatasaray, ilk etapta futbol dalında faaliyet gösterir. Sarı kırmızı olarak belirlenen kulüp renkleri bugün hâlâ kullanılan kırmızı ve sarıdır. Takım, ilk maçını İstanbul’daki yerel takımlar ile beraber oynar. Sonrasında Galatasaray, kısa bir süre içinde şehrin en önemli futbol kulüpleri arasına girmeyi başarır. 1923 – 1959 tarihleri arasında takımın ilk başarılarından söz edilmeye başlanır. Cumhuriyet’in ilanından sonraya tekabül eden bu sürede kulüp, İstanbul Ligi’nde söz sahibi olarak 1924’te Türkiye Futbol Şampiyonası’nda birinci şampiyon olur. Söz konusu dönemde Galatasaray, aynı zamanda yerel turnuva başarılarına da imza atar.

TAKIMIN ALTIN DÖNEMLERİ Galatasaray için “Altın Dönem” olarak nitelendirilen 1980 – 1990 tarihleri arası, bilhassa teknik direktör Mustafa Denizli ve Fatih Terim yönetiminde birçok başarı yakalar. 1999- 2000 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Kupası’nı kazanır ve uluslararası alanda da adını altın harflerle tarihe yazdırır. Yine aynı yıl, UEFA Süper Kupa’yı kazanan Galatasaray, söz konusu sezonda kendi adına büyük bir başarı yazar. GALATASARAY’IN BAŞARILARI

Süper Lig; 1962-1963 1968-1969 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1986-1987 1987-1988 1992-1993 1993-1994 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000

2001-2002 2005-2006 2007-2008 2011-2012 2012-2013 2014-2015 2017-2018 Türkiye Kupası; 1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 1972-1973 1975-1976

1981-1982 1984-1985 1990-1991 1992-1993 1995-1996 1998-1999 1999-2000 2004-2005 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2018-2019 Türkiye Süper Kupa; 1966

1969

1972

1987

1988

1991

1993

1996

1997

2012

2013

2015

2016

2019

2020

2022 GALATASARAY’IN İLK BAŞKANI ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları öncülüğünde kurulmuş kulübün ilk başkanı Ali Sami Yen olarak bilinir. Kulübün kurucuları arasında yer alan Yen, kulübün kuruluş aşamalarının yanı sıra gelişiminde de büyük rol oynayan isimdir. Takının kırmızı ve sarı renkleri benimsemesinde öncülük ettiği bilinir. Ayrıca kulübün ilk tüzüğünün hazırlanması konusuna da öncülük yapan isim kendisidir. Kurucu üyelerin sıralaması ise aşağıdaki gibidir; Ali Sami Yen,

Asım Sonumut

Emin Bülend Serdaroğlu

Celal İbrahim

Bekir Sıtkı Bircan

Reşat Şirvanizade

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

Abidin Daver Takımın kuruluş amacı, İngilizler gibi toplu şekilde futbol oynamaktır. Ayrıca takım, kurulurken ayrı bir renge sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek gibi amaçlarla da kurulmuştur. Galatasaray Spor Kulübü’nün takma adı ise “Cimbom Avrupa Fatihi Kupa Beyi Aslanlar Sarı-Kırmızılılar” şeklindedir.

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