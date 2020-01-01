Andone kararsızlığı

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton’dan kiraladığı Florin Andone’un geleceği belirsizliğini koruyor. Gaziantep deplasmanında sakatlanıp oyunu terkeden Rumen golcünün, sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme tespit edilmişti. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle bireysel antrenmanlara dahi başlayamayan 26 yaşındaki forvetin, ikinci yarıda dönmesi bekleniyor.

Ancak bu tip sakatlıkların dönüşlerinde gecikmeler yaşanabileceğini bilen Sarı-Kırmızılılar, 14 yabancı kotasını Andone ile doldurup doldurmama konusunda kararsız… En iyi ihtimalle Şubat ayında dönebilecek olan Rumen futbolcunun dönüşü ve en önemlisi yeniden form tutma süresi uzarsa 1 oyuncusundan yoksun kalacak olan teknik direktör Fatih Terim, yeni yıl tatilinden döndükten sonra sağlık heyetiyle birlikte konuyu masaya yatıracak ve nihai kararını verecek.