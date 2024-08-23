Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Savcılığa başvurdu: "İfade vermeye hazırım"

REKLAM advertisement1

Habertürk'ün özel haberine göre Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, karaborsa bilet satışı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Son günlerde sarı-kırmızılı kulüpte bazı yöneticilerin, biletlerin satışa çıkmadan karaborsa satışa yönlendirerek gelir kazancı elde ettiği ve bununla ilgili olarak bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Yazgan'ın başvurularında yürütülen bir soruşturmanın olması durumunda ifade vermeye hazır olduğu belirtildi. REKLAM İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yazgan'a verilen yanıtta ise "belirtilen iddialara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.