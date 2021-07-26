Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Şu ana kadar kadrosuna 6 isim katan sarı kırmızılılar, merkez orta saha için arayışlarını sürdürüyor.

Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelerin uzaması, yönetimi yeni arayışlara yöneltti.

Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu.

Galatasaray, Hernani'yi transfer etmek için geçtiğimiz sezon Seri A’ya veda eden Parma ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki futbolcu için yapılan temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcunun da Parma’dan ayrılmak istediği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

Seri A’da 75 maça çıkan Hernani, 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Hernani kariyerinde Parma dışında Avrupa’da Zenit ve Saint Etienne takımlarında forma giydi.