Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların ısınma, sürat ve taktik çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, geçirdiği ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera'nın tesislere gelerek antrenmanı takip ettiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.