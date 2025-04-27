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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Fuzul: 64 - Les Aigles du Velay: 57 | MAÇ SONUCU (Galatasaray Avrupa'da şampiyon oldu!) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Fuzul: 64 - Les Aigles du Velay: 57 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:55
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        Galatasaray Avrupa'da şampiyon oldu!
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

        Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

        Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

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