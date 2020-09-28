AHMET ÇAKAR: Garip bir maç oldu. Her iki takım da ama özellikle Fenerbahçe, orta sahayı çok rahat geçtiler. Basketbol gibi adeta. Bir bakıyorsunuz Gustavo topu kapıyor, 30 metre sonra top atıyor, Thiam ya da Valencia G.Saray ceza alanı içindeler. Bu sefer bunlar topu kaptırıyor, bir bakmışınız top F.Bahçe ceza sahası civarında.