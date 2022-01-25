Galatasaray Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

Galatasaray Eyüpspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'e verilen arada oynanacak olan Galatasaray Eyüpspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Eyüpspor maçı 28 Ocak Cuma günü oynanacak. Öğle saatlerinde oynanacak olan zorlu mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

F.Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu