Galatasaray, Eyüp Aydın transferini açıkladı!
Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı
Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.
EYÜP AYDIN KİMDİR?
Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.