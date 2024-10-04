UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, grup aşamasında zorlu bir sınava çıkıyor. İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler, RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İşte merak edilenler...