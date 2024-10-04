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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

        Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak bu önemli maçta, Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçı canlı izlemek isteyenler ise yayın bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:37
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, grup aşamasında zorlu bir sınava çıkıyor. İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk edecek olan sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler, RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

          Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 17:30'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

          7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

        • 5

          29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

          12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        • 6

          21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

          30 Ocak l Ajax - Galatasaray

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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