Galatasaray derbiye hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.