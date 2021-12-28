Galatasaray Denizlispor maçı için artık heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak olan Galatasaray Denizlispor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Denizlispor maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

GALATASARAY DENİZLİSPOR CANLI YAYIN