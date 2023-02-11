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Galatasaray'dan Volkan Demirel'e tarihi çağrı

Yaşanan deprem felaketi sonrasında gözyaşları içinde Hatay için yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Galatasaray'dan tarihi bir çağrı geldi. Sarı-kırmızılı yönetici Rıza Morova, Fenerbahçe efsanesi olarak görülen Volkan Demirel'i GS TV yayınına bağlanması için aradıklarını açıkladı.

Giriş: 11.02.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan Volkan Demirel'e tarihi çağrı
HABERTURK.COM

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk milleti adeta tek yumruk oldu. Spor camiası da büyük bir dayanışma içerisine girerken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray da depremzedeler için birlik oldu.

Depremin en çok etkilediği illerin başında Hatay gelirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in felaketin hemen ardından gözyaşları içinde yardım istemesi herkesin yüreğini yakmıştı...

Volkan Demirel'in bu paylaşımı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Fenerbahçe efsanesi olarak görülen Demirel'e ezeli rakip Galatasaray'dan tarihi bir çağrı geldi.

"VOLKAN HEPİMİZİ AĞLATTI"

Play Spor'un canlı yayınına bağlanan Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Dün GSTV yayınına bağlanması için de Volkan Demirel'i aradık. Aslında birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek" ifadelerini kullandı.

BURAK KIZILHAN YAYINA BAĞLANDI

Yayına katılan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ise "Çok zor günler geçiriyoruz, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızın birlik olduğu, her tır dolduğunda gözlerimizin dolduğu anlar yaşıyoruz." dedi.

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