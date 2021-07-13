"SABIRLI VE VAKUR BİR DURUŞ SERGİLEDİLER"

Özügergin, "Gerek Hoca, gerek teknik elemanlar, gerek idareciler, gerekse sporcular, hepsi son derece sabırlı ve vakur bir duruş sergilediler. Kendilerine yapılan muamelenin çirkinliği karşısında düzgün duruşlarını elden bırakmadılar. Bir yere varılamayacağının anlaşıldığı noktada Hoca, takıma 'dönüyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

Durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Özügergin, şöyle devam etti:

"Bir dostluk maçı beklerken böyle bir ortamla karşılaşmak üzücü. Bu muamele, ne komşuluğa ne sportmenliğe uyuyor. Rastgele bazı kafile üyelerine test uygulanmasına kafileden kimsenin itirazı olmadı. Herkese uygulamak istediklerinde olayın şekli değişti. Bunu baştan söylemediler.