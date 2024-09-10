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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan transferde son gün hamlesi: Rayan Cherki - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan son gün hamlesi: Rayan Cherki

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı ve son güne kadar Rayan Cherki'yi kadroya katmak istediği yazıldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:28
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          UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildiren Galatasaray, Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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          Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ve Philip Billing için girişimlerini sürdüren Cimbom, için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.

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          G.SARAY'DAN CHERKI HAMLESİ

          Fransız basınından Foot01'in haberine göre; Galatasaray Lyon forması giyen Rayan Cherki için harekete geçti.

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          Lyon yaz transfer döneminin başında Fransız yıldıza yeni sözleşme teklif ettiği ve bu teklifin kabul görmediği aktarıldı.

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          21 yaşındaki oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde süre alamadığı haberin detaylarında yer aldı.

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          G.Saray'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve son güne kadar yıldız ismin peşinde olacağı belirtildi.

        • 7

          Önümüzdeki sezon mukavelesi sona erecek Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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