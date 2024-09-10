Galatasaray'dan son gün hamlesi: Rayan Cherki
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı ve son güne kadar Rayan Cherki'yi kadroya katmak istediği yazıldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildiren Galatasaray, Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ve Philip Billing için girişimlerini sürdüren Cimbom, için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.
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G.SARAY'DAN CHERKI HAMLESİ
Fransız basınından Foot01'in haberine göre; Galatasaray Lyon forması giyen Rayan Cherki için harekete geçti.
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Lyon yaz transfer döneminin başında Fransız yıldıza yeni sözleşme teklif ettiği ve bu teklifin kabul görmediği aktarıldı.
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21 yaşındaki oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde süre alamadığı haberin detaylarında yer aldı.
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G.Saray'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve son güne kadar yıldız ismin peşinde olacağı belirtildi.
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Önümüzdeki sezon mukavelesi sona erecek Cherki'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...