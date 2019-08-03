Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden tepki geldi.

Kartal, Muric transferiyle ilgili, "Vedat Muriç'in satışından alacağımız bedel periyodik olarak 3-4 ay içinde ödenecek. Fenerbahçe'den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin avro çevresindekilerce bir sponsorluk" açıklamasını yaptı.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, bu açıklamanın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. Özüdoğru, "Ligde var olan mücadele eden iki takımın birinin Başkanına ait şirketler diğerine sponsor olamaz olmamalı. Eminim TFF gereğini yapacaktır" dedi.