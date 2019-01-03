Maicon’u satıp yerine daha iyi bir stoper almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Manchester City’nin gözden çıkardığı Eliaquim Mangala geldi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; İngiliz kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıyı kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Manchester City yönetiminin cevabını bekliyor.

Ancak Fransız stoperle İtalyan devi İnter ve Fransa’nın köklü kulübü Marsilya’da ilgileniyor. Takımında sol ayaklı stoper istediği için Mangala’nın transfer edilmesini isteyen Terim’in bu beklentisini karşılamak için harekete geçen yönetim ise Mangala için İtalyan ve Fransızlarla yarışıyor.

Mangala'yı 2014'te 30 milyon euro'ya Porto'dan transfer eden Manchester City, oyuncuyu Valencia ve Everton'a kiralamıştı. Guardiola, 27 yaşındaki futbolcuya bu sezon hiç forma şansı vermedi.