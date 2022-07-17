Daha önce yapılan görüşmede 6,8 ve 10 numaranın yanı sıra 1 forvet ve her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu takviyesi yapılması gerektiğini raporunda belirten genç teknik adam, 5 Ağustos’ta başlayacak lig için önceliğin orta saha olması gerektiğini yineledi.