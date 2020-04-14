Sarı-kırmızılı yönetimin de olası bir teklife sıcak bakacağı vurgulanırken Falcao’nun 1.5 milyon Euro'luk maaş kesintisini kabul etse de bu durumdan memnun olmadığı ve Al Hilal’in kendisine yıllık 10 milyon Euro maaş önerdiği yazıldı.