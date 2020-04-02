YERİNE SÜPER MARIO!

İki taraf arasında yapılan görüşmelerde Radamel Falcao'nun da bu teklife olumlu yaklaşıp Al Hilal’e ‘Evet’ dediği belirtilirken Galatasaray'ın da yeni bir dünya yıldızı için düğmeye bastığı açıklandı.