Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Sacha Boey için dev bonservis beklentisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Sacha Boey için dev bonservis beklentisi!

        Galatasaray'da son 2 sezondur sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında da alkış topladı. Hem hücumda hem de savunmada müthiş bir futbol ortaya koyan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Manchester United karşısındaki performansıyla takdir topladı.

        • 2

          23 yaşındaki Fransız sağ bek, hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu etkili futboluyla göz doldurdu.

        • 3

          Old Trafford'da sahanın en iyilerinden biri olan Boey, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas ve yüzde 63 pas isabet oranı ile tamamladı.

        • 4

          İsmi yaz transfer döneminde Premier Lig devler Arsenal ve Totenham ile anılan Boey'in bu performansı, Galatasaray yönetiminin de yüzünü güldürdü.

        • 5

          Genç futbolcunun bu oyununu sürdürdüğü takdirde gelecek sezon en az 30 milyon euroya satılabileceği öğrenildi.

        • 6

          Sarı-kırmızılı kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Habertürk Anasayfa