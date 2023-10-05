Galatasaray'dan Sacha Boey için dev bonservis beklentisi!
Galatasaray'da son 2 sezondur sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında da alkış topladı. Hem hücumda hem de savunmada müthiş bir futbol ortaya koyan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Manchester United karşısındaki performansıyla takdir topladı.
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23 yaşındaki Fransız sağ bek, hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu etkili futboluyla göz doldurdu.
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Old Trafford'da sahanın en iyilerinden biri olan Boey, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas ve yüzde 63 pas isabet oranı ile tamamladı.
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İsmi yaz transfer döneminde Premier Lig devler Arsenal ve Totenham ile anılan Boey'in bu performansı, Galatasaray yönetiminin de yüzünü güldürdü.
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Genç futbolcunun bu oyununu sürdürdüğü takdirde gelecek sezon en az 30 milyon euroya satılabileceği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.
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