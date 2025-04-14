Galatasaray'dan Osimhen için transfer açıklaması!

Geleceğiyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular...