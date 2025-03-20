Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Mertens’e ‘kal’ teklifi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Mertens'e 'kal' teklifi!

        Okan Buruk, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'i teknik ekibinde görmek istiyor. Belçikalı futbolcu ise futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararsız...

        Giriş: 20.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray’da Dries Mertens’in vedası yaklaşıyor...

        • 2

          Geldiği günden bu yana hem kendisi hem ailesiyle taraftarın sevgilisi olan Belçikalı futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

        • 3

          Geçen sezon ortalarında futbolu bırakmayı düşünen; yükselen performansıyla birlikte bu kararı erteleyen Mertens bu sezon aynı süreçte 11’deki yerini kaybetti.

        • 4

          Antrenman kaçırmayan, gençlerle ilgilenen, Okan Buruk’la sürekli taktik istişarelerde bulunan Mertens futbolu bırakmayı yeniden gündemine aldı.

        • 5

          Mertens ailesinin futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra dünyayı gezme planları var.

        • 6

          Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen transfer teklifleri ise bu planların ilk adımı olarak görülebilir.

        • 7

          Galatasaraylı yetkililer Mertens’in mukavelesini birden fazla nedenle birlikte yenilemeyi düşünmüyor.

        • 8

          Belçikalı futbolcunun performansının eskisi gibi olamayacağını düşünen yönetim yabancı kontenjanında da yer açmak niyetinde.

        • 9

          Okan Buruk ise Mertens’in futbolu bıraksa da Galatasaray’da kalmasını istiyor.

        • 10

          Daha önce de teknik ekibe katılması yönünde görüşme yapılan Mertens’le sezon sonunda doğru bir görüşme daha yapılacak.

        • 11

          Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, İstanbul’daki yaşantısından memnun ve tavrı Galatasaray’dan yana.

        • 12

          Galatasaray’da iki şampiyonluk yaşayan ve üçüncüsüne koşan Mertens’in geleceği ilerleyen haftalarda netleşecek.

        • 13
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Habertürk Anasayfa