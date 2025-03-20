Galatasaray'dan Mertens'e 'kal' teklifi!
Okan Buruk, Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'i teknik ekibinde görmek istiyor. Belçikalı futbolcu ise futbolu bırakıp bırakmama konusunda kararsız...
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Galatasaray’da Dries Mertens’in vedası yaklaşıyor...
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Geldiği günden bu yana hem kendisi hem ailesiyle taraftarın sevgilisi olan Belçikalı futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor.
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Geçen sezon ortalarında futbolu bırakmayı düşünen; yükselen performansıyla birlikte bu kararı erteleyen Mertens bu sezon aynı süreçte 11’deki yerini kaybetti.
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Antrenman kaçırmayan, gençlerle ilgilenen, Okan Buruk’la sürekli taktik istişarelerde bulunan Mertens futbolu bırakmayı yeniden gündemine aldı.
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Mertens ailesinin futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra dünyayı gezme planları var.
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Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen transfer teklifleri ise bu planların ilk adımı olarak görülebilir.
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Galatasaraylı yetkililer Mertens’in mukavelesini birden fazla nedenle birlikte yenilemeyi düşünmüyor.
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Belçikalı futbolcunun performansının eskisi gibi olamayacağını düşünen yönetim yabancı kontenjanında da yer açmak niyetinde.
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Okan Buruk ise Mertens’in futbolu bıraksa da Galatasaray’da kalmasını istiyor.
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Daha önce de teknik ekibe katılması yönünde görüşme yapılan Mertens’le sezon sonunda doğru bir görüşme daha yapılacak.
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Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, İstanbul’daki yaşantısından memnun ve tavrı Galatasaray’dan yana.
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Galatasaray’da iki şampiyonluk yaşayan ve üçüncüsüne koşan Mertens’in geleceği ilerleyen haftalarda netleşecek.
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