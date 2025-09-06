Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması!

        Galatasaray Kulübü, karaborsa ve usulsüz bilet girişimlerine karşı tavizsiz bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 06.09.2025 - 18:44
        G.Saray'dan usulsüz bilet açıklaması!
        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "30.08.2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonunun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır." denildi.

        Açıklamada, yapılan kontrollerle stada başka türlü usulsüz girişlerin de tespit edildiği belirtilerek, "Yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirlenmiş, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir. Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, 6222 sayılı kanun uyarınca federasyon, spor kulüpleri ve yetkililerin dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Galatasaray Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşın etkin mücadelesini sürdürecektir. Yetkisiz bilet satışı yapan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası; biletleri değerinin üstünde satan kişiler hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda, kulübümüzün taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin olarak loca, kombine ve sair biletlerin yalnızca kulübümüzün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

        Habertürk Anasayfa