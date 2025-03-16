Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, "İyi geceler Galatasaray ailesi!" denildi. Sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 25 ve Konsantrasyon" açıklamalarını da ekledi.

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Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.