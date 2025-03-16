Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
Galatasaray, lig zirvesindeki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 2 puan yitirdiği maçın ardından paylaşımda bulundu.
Giriş: 16.03.2025 - 23:35 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:35
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "İyi geceler Galatasaray ailesi!" denildi. Sarı-kırmızılılar, bu paylaşımına, "Hedef 25 ve Konsantrasyon" açıklamalarını da ekledi.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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