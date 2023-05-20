Galatasaray bu sonuçla puanını 79'a çıkarırken, 1 maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Cimbom, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

'Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın' başlıklı paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı temsili görsele yer verilirken, köprüye asılan Galatasaray bayrağı ile köprüdeki "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" yazısı dikkat çekti.