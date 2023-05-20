Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u ağırlayan lider Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 79'a çıkarırken, 1 maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Cimbom, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Sivasspor galibiyetiyle birlikte Galatasaray'ı heyecanı sardı... Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluk ateşini yaktı.
'Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın' başlıklı paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı temsili görsele yer verilirken, köprüye asılan Galatasaray bayrağı ile köprüdeki "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" yazısı dikkat çekti.
İşte o paylaşım: