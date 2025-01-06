Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt!

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 00:57 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Ilıcalı'ya yanıt!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

        "2.5 senedir kırmızı kart görmüyorlar"
        Haberi Görüntüle

        İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

        "Her hafta kendi maçlarından sonra, dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:

        Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF’nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

        ⁠Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir.

        REKLAM

        Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz, yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.

        Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz.

        Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır."

        ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

        "Sadece son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltı. Bu iki penaltıyı kullandırsalar, bugün puan farkı 4’tü. Türkiye’de hakemlik konusu her açıdan elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, rakip takım federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Her türlü hakkımız yeniyor, şu oluyor, bu oluyor, kaç puan kaybettiniz sıfır. Hakem hatasından puan kaybetmemiş takım, biz isterseniz sayalım; Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu iki müsabakada puan kaybımız 4 olarak hesaplarsak; öteki tarafa baktığınızda en son kırmızı kartı ne zaman görmüş biliyor musunuz? Dünya Kupası’ndan önce. Neredeyse 2,5 yıldır federasyon bizi biçiyor. Artık bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sezon hepimizin görüp, kabul ettiği 4-5 tane kırmızı kart var. Biz hatayı her zaman olgunlukla karşılarız ama hatalar bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz. Adalet olmazsa da isyan çıkar, kaos çıkar. Hocamız isyanda, son derece moral bozuk. Dün yine Galatasaray maçından sonra kendisiyle konuştuk. Bizim rakibimiz kim diye sordu? ‘Rakibimizin gerçekten Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?’ dedi. Bir şey diyemedim. Sonuçta dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi, dünyanın en büyük liglerinde hocalık yapmış. Başka ülkelerde böyle isyan ettiğini düşünmüyorum. Neden bu isyandayız, değerlendirmek lazım."

        "AÇIKÇA İTTİRİLEN BİR RAKİP VAR"

        Sarı kartlarda iki takıma verilen/verilmeyen kartlara dikkat çeken Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de bir mücadele içindeyiz. İnanamıyorum. Bence iyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, dikkat edin eliyle topa müdahale ediyor sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan oyuncu görüyoruz. Hakem de oyuncuya bakıyor. Bu dünyanın her yerinde sarı kart ama hakem veremiyor. Sarı kartlardaki dengesizlik ortada. Sadece bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Bunları vermezsen Türkiye’de gündemimiz hakem rezaleti olacak" diye konuştu.

        "YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

        Acun Ilıcalı, yabancı hakem talebini yineleyerek şöyle dedi:

        "Futbol Federasyonu bir şekilde değerlendirecektir. Bu hakemlerle bu lig yürür diyorlarsa bir şey diyemem. Biz bu konuda fikrimizi açıkladık, biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın, hatalar. Avrupa kupası maçını izliyorum geçen hafta, Torreira’nın pozisyonunun aynısından hakemler penaltı çalıyor. Ama biz de hakemler çalmıyor. Niye çalınmıyor bunu araştırmamız gerekiyor. Neden 3 yıldır kırmızı kart görmüyorlar? Bütün bunlar tesadüf mü? Biz haksızlıktan bahsedince, karşı taraf bana saldırıyor. O kadar aciz bir durum ki bir şey diyemiyorum. Futbol olarak bir cevapları yok. Kırmızı kart görmemelerine ‘tesadüf’ diyecekler."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası kavga! O anlar kamerada
        Kaza sonrası kavga! O anlar kamerada
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"
        "Penaltı pozisyonunda hakem kendi karar vermeliydi"
        Mustafa Denizli: Maçın kahramanı Edin Dzeko
        Mustafa Denizli: Maçın kahramanı Edin Dzeko
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Habertürk Anasayfa