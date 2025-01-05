Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a sert sözler: 2.5 senedir kırmızı kart görmüyorlar

"KOLUMUZDA 20 KİLO TAKIP, 'NİYE DAHA AĞIRSINIZ' DENİYOR!"

"Puan farkı diyorsunuz, 20 maç var neredeyse. 20 maçın olduğu ligde puan farkı kapanır ama önce adalet sağlanması lazım. Adalet bir lig gelsin, her şey bir adil olsun. İki takım adil şartlarda mücadele etsin, sonra görelim fark kapanıyor mu kapanmıyor mu! Biz takımın gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. İyi transferler yapacağız. Bu puan farkı, Türkiye'de daha önce kapandı. Kapanır mı kapanır, önce adalet olsun. Eleştiri dinliyoruz ama bir de adalet olsun. 2 puanı oradan oraya verme, bizim puanlarımızı yeme. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eleştiriye açığız. Önce adalet olsun. Rakibin koluna 20 kilo takıyorsunuz, sonra sizden ağır demeyin."