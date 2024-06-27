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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni rota Nordi Mukiele! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yeni rota Mukiele!

        Galatasaray, Manchester Unitedl'ı Wan Bissaka'nın önceliğinin Premier Lig'de kalmak olması nedeniyle rotayı PSG'den Nordi Mukiele'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Fransız savunmacıyı yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor

        Giriş: 27.06.2024 - 10:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:06
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        Aslan'da yeni rota Mukiele!
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        Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

        Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim olan Manchester Unitedlı Wan Bissaka’nın önceliğinin başka kulüpler olması nedeniyle ibre Nordi Mukiele’ye döndü.

        Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Nordi Mukiele’yi yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor.

        Lutsharel Geertruida’yı transfer etmek için girişimlerde bulunan PSG ise oyuncuyu kiralık değil, bonservisle göndermek istiyor.

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        Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile masaya oturması bekleniyor.

        Geçen sezon PSG formasıyla 20 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek 1 golün hazırlayıcısı oldu.

        Mukiele Fransa alt yaş milli takım formalarını 15 kez terletirken bir kez da a milli oldu.

        Galatasaray ilk tercihi değil!
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