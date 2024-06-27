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Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim olan Manchester Unitedlı Wan Bissaka’nın önceliğinin başka kulüpler olması nedeniyle ibre Nordi Mukiele’ye döndü.

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Nordi Mukiele’yi yıllık ücretinin belli bir bölümünü karşılayarak kiralamayı düşünüyor. Lutsharel Geertruida’yı transfer etmek için girişimlerde bulunan PSG ise oyuncuyu kiralık değil, bonservisle göndermek istiyor. REKLAM Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde PSG ile masaya oturması bekleniyor.

Geçen sezon PSG formasıyla 20 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek 1 golün hazırlayıcısı oldu. Mukiele Fransa alt yaş milli takım formalarını 15 kez terletirken bir kez da a milli oldu. Galatasaray ilk tercihi değil! Haberi Görüntüle